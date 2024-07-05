Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозёров вручил государственные и отраслевые награды к 50-летию БАМа

2024-07-05 12:17
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания поздравил коллектив РЖД и ветеранов железнодорожного транспорта с наступающим 50-летием БАМа и вручил государственные и отраслевые награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за большой вклад в реконструкцию, развитие и в связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Вахмянин Игорь Леонидович – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Новоуоянской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
  • Дидык Игорь Иванович – оператор по путевым измерениям Горинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Здрок Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела Восточно-Сибирской дирекции по капитальному строительству;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Барабанщиков Юрий Валентинович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции тяги;
  • Суворин Александр Валентинович – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной дирекции тяги;
  • Чаплин Юрий Евгеньевич – начальник участка производства путевой машинной станции № 288 Дальневосточной дирекции по ремонту пути.

Указом президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Кузнецов Андрей Валентинович – мастер дорожный Череповецкой дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Лёвкин Константин Алексеевич – начальник участка производства Каменской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
  • Литвинова Светлана Борисовна – дежурный по железнодорожной станции Заозерная Красноярской дирекции управления движением;
  • Пахомов Анатолий Николаевич – мастер дорожный Прокопьевской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Васильев Сергей Викторович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги;
  • Вшивков Евгений Борисович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная Свердловской дирекции тяги;
  • Наземнов Владимир Владимирович – механизатор Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

медалью Луки Крымского:

  • Балашова Валентина Иозасовна – врач стационара на станции Пермь-2 «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Пермь».

Указом Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание:

«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Стеклову Андрею Александровичу – диспетчеру маневровому железнодорожной станции Шушары Октябрьской дирекции управления движением;

«Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:

  • Гришечкину Василию Ивановичу – старшему электромеханику Карталинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи;

«Заслуженный энергетик Российской Федерации»:

  • Буковцу Сергею Борисовичу – начальнику Приволжской дирекции по энергообеспечению;

объявлена благодарность Президента Российской Федерации:

  • Кузину Юрию Анатольевичу – начальнику железнодорожного вокзала Брянск-Орловский Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
  • Толмачёву Сергею Витальевичу – старшему электромеханику Кавказской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры.
