Олег Белозёров вручил государственные и отраслевые награды к 50-летию БАМа

12:17

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания поздравил коллектив РЖД и ветеранов железнодорожного транспорта с наступающим 50-летием БАМа и вручил государственные и отраслевые награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за большой вклад в реконструкцию, развитие и в связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Вахмянин Игорь Леонидович – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Новоуоянской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

Дидык Игорь Иванович – оператор по путевым измерениям Горинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

Здрок Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела Восточно-Сибирской дирекции по капитальному строительству;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Барабанщиков Юрий Валентинович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции тяги;

Суворин Александр Валентинович – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной дирекции тяги;

Чаплин Юрий Евгеньевич – начальник участка производства путевой машинной станции № 288 Дальневосточной дирекции по ремонту пути.

Указом президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Кузнецов Андрей Валентинович – мастер дорожный Череповецкой дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Лёвкин Константин Алексеевич – начальник участка производства Каменской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

Литвинова Светлана Борисовна – дежурный по железнодорожной станции Заозерная Красноярской дирекции управления движением;

Пахомов Анатолий Николаевич – мастер дорожный Прокопьевской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

знаком отличия «За наставничество»:

Васильев Сергей Викторович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги;

Вшивков Евгений Борисович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная Свердловской дирекции тяги;

Наземнов Владимир Владимирович – механизатор Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

медалью Луки Крымского:

Балашова Валентина Иозасовна – врач стационара на станции Пермь-2 «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Пермь».

Указом Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание:

«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Стеклову Андрею Александровичу – диспетчеру маневровому железнодорожной станции Шушары Октябрьской дирекции управления движением;

«Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:

Гришечкину Василию Ивановичу – старшему электромеханику Карталинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи;

«Заслуженный энергетик Российской Федерации»:

Буковцу Сергею Борисовичу – начальнику Приволжской дирекции по энергообеспечению;

объявлена благодарность Президента Российской Федерации: