Олег Белозёров вручил государственные и отраслевые награды к 50-летию БАМа

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания поздравил коллектив РЖД и ветеранов железнодорожного транспорта с наступающим 50-летием БАМа и вручил государственные и отраслевые награды.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за большой вклад в реконструкцию, развитие и в связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Вахмянин Игорь Леонидович – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Новоуоянской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
- Дидык Игорь Иванович – оператор по путевым измерениям Горинской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие железных дорог»:
- Здрок Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела Восточно-Сибирской дирекции по капитальному строительству;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
- Барабанщиков Юрий Валентинович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции тяги;
- Суворин Александр Валентинович – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной дирекции тяги;
- Чаплин Юрий Евгеньевич – начальник участка производства путевой машинной станции № 288 Дальневосточной дирекции по ремонту пути.
Указом президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Кузнецов Андрей Валентинович – мастер дорожный Череповецкой дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
- Лёвкин Константин Алексеевич – начальник участка производства Каменской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
- Литвинова Светлана Борисовна – дежурный по железнодорожной станции Заозерная Красноярской дирекции управления движением;
- Пахомов Анатолий Николаевич – мастер дорожный Прокопьевской дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
знаком отличия «За наставничество»:
- Васильев Сергей Викторович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги;
- Вшивков Евгений Борисович – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная Свердловской дирекции тяги;
- Наземнов Владимир Владимирович – механизатор Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;
медалью Луки Крымского:
- Балашова Валентина Иозасовна – врач стационара на станции Пермь-2 «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Пермь».
Указом Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание:
«Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
- Стеклову Андрею Александровичу – диспетчеру маневровому железнодорожной станции Шушары Октябрьской дирекции управления движением;
«Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:
- Гришечкину Василию Ивановичу – старшему электромеханику Карталинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи;
«Заслуженный энергетик Российской Федерации»:
- Буковцу Сергею Борисовичу – начальнику Приволжской дирекции по энергообеспечению;
объявлена благодарность Президента Российской Федерации:
- Кузину Юрию Анатольевичу – начальнику железнодорожного вокзала Брянск-Орловский Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
- Толмачёву Сергею Витальевичу – старшему электромеханику Кавказской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры.