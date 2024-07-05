Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 6 месяцев 2024 года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетили почти 13 тыс. человек

2024-07-05 11:46
Посетителями и гостями Музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе-июне 2024 года стали почти 13 тыс. человек. Для них было организовано более 470 тематических и познавательных экскурсий.

Отметим, что музей разделен на 5 структурных филиалов. В текущем году их посетили:

  • открытая площадка «Паровозы России» в Нижнем Новгороде – 4,7 тыс. человек (организовано 134 экскурсии);
  • музей в Нижнем Новгороде – 2,7 тыс. человек (организовано 68 экскурсий);
  • музей в Ижевске – 2,6 тыс. человек (организовано 128 экскурсий);
  • музей на ст. Лянгасово – 1,3 тыс. человек (организовано 73 экскурсии);
  • музей в Кирове (был закрыт на ремонт до середины марта) – 1,3 тыс. человек (организовано 73 экскурсии).

Также в рамках курсирования туристического ретропоезда на паровой тяге до ст. Нижний Новгород-Сортировочный железнодорожные музейные площадки в Нижнем Новгороде смогли посетить более 870 человек.

История магистрали отражается в экспозициях музея. В их числе – «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие. На открытой площадке «Паровозы России» представлены подлинные экспонаты – паровозы и вагоны.

Подчеркнем, что в фондах структурных филиалов собраны подлинные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты, выполненные с большой детализацией. Посетители узнают истоки мирового и отечественного паровозостроения, причины строительства железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, об основных вехах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также об основных железнодорожных профессиях прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно узнать на официальном сайте в разделе «О дороге», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

