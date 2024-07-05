В июне текущего года Детская железная дорога в Нижнем Новгороде перевезла более 3,7 тыс. человек

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде в июне 2024 года перевезла более 3,7 тыс. пассажиров, из них почти 2,4 тыс. взрослых и более 1,3 тыс. детей.

В ходе летней поездной практики воспитанники ДЖД выполняют обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора.

«Малая Горьковская» является настоящей кузницей кадров для магистрали. Благодаря подготовке с юных лет почти 70% выпускников ДЖД планируют поступать в профильные железнодорожные вузы и техникумы.

«Сегодня ОАО «РЖД» активно развивается: строятся новые магистрали, проектируются новые высокоскоростные поезда. Самое важное для нас – подготовить достойную смену», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Детская железная дорога в Нижний Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России, которая в этом году отмечает 85-летний юбилей. Движение по ней было открыто 8 ноября 1939 года. Сейчас на Малой Горьковской – 3 станции: Родина, Пушкино и Счастливая. Путешествие по ним занимает около 30 минут. Дополнительно на ДЖД функционируют кружки технического моделизма, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия и студия изобразительного искусства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.