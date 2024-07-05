Стартовала 2 очередь реконструкции приграничной станции Забайкальск

09:20

На станции Забайкальск, расположенной у границы с КНР, начались работы в рамках 2 очереди развития. Обновление ведется в приемоотправочном парке «ПП» колеи шириной 1520 мм. В ходе модернизации объекта будут построены 4 дополнительных пути длиной 1050 м, а также один соединительный путь. Планируется провести переустройство кабельных линий связи, обновление сетей электроснабжения.

Также в рамках 2 очереди реконструкции станции Забайкальск запланировано строительство новых и удлинение существующих путей еще в двух парках колеи 1520 мм и одном парке колеи 1435 мм. Кроме того, будет построен новый сортировочный парк колеи 1435 мм.

Железнодорожный погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска между Россией и Китаем. Через него проходит более 50% трансграничного грузопотока двух стран. Только в 2023 году через этот погранпереход было перевезено почти 22 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 32,7% выше уровня 2022 года.

ОАО «РЖД» с 2009 года ведет поэтапную реконструкцию приграничного комплекса. В ходе реализации 1 очереди развития станции Забайкальск была проведена реконструкция парка погранично-таможенного контроля. Также построен новый транспортно-логистический комплекс, предназначенный для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники, длинномерных и тяжеловесных грузов. Помимо этого, комплекс может осуществлять длительное хранение тарно-штучных и скоропортящихся грузов. Кроме того, на станции Забайкальск была проведена реконструкция сортировочной системы колеи 1435 мм.

Дальнейшее развитие станции позволит увеличить ее пропускную и провозную возможности, создать резервы для дальнейшего роста объемов внешнеторговых перевозок между РФ и КНР, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.