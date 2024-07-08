Туристический остановочный пункт Волжская Жемчужина Куйбышевской магистрали за год посетили 6,5 тыс. человек со всей России

16:10

В июле 2023 года была открыта первая видовая площадка на Куйбышевской железной дороге – остановочный пункт Волжская Жемчужина. Ко Дню семьи, любви и верности всем пригородным поездам, которые следуют по маршруту Самара – Тольятти – Самара, для всех влюбленных в железнодорожные путешествия в прошлом году была назначена остановка на Волжской Жемчужине.

Ежедневно на Волжской Жемчужине останавливается 18 поездов в направлении Самары и Тольятти, дополнительно по выходным дням на нее можно попасть на первом пригородном туристическом поезде в России – «Грушинский экспресс». За первый год с момента открытия Волжской Жемчужины ее уже посетили 6,5 тыс. туристов со всей России.

Территория остановочного пункта Волжская Жемчужина открыта круглосуточно. В зимнее время года здесь работает уникальный каток, а для удобства его посещения установлена стилизованная зона отдыха в виде железнодорожного вагона. С мая по октябрь на прилегающей территории проводятся многочисленные массовые мероприятия, мастер-классы, тематические фотосессии и спортивные тренинги.

В летние месяцы на Волжской Жемчужине установлены лежаки для отдыха и тенты для вечеринок. В ближайшей перспективе запланировано открытие обзорной беседки и фотокачелей на холме перед платформой, велопарковки, зоны отдыха с палатками и организация водоснабжения.

С 2024 года видовая площадка на остановочном пункте Волжская Жемчужина входит во все туристические маршруты самарско-тольяттинской агломерации, а выставочная фотоэкспозиция с главными достопримечательностями Самарской области, расположенная на ее территории, позволяет ознакомиться и с другими знаковыми местами Поволжья, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.