На Калининградской магистрали прошли праздничные мероприятия в честь юбилея БАМа и Дня семьи, любви и верности

15:32

В канун 50-летия Байкало-Амурской магистрали и Всероссийского Дня семьи, любви и верности на Калининградской железной дороге прошли праздничные мероприятия.

На КЖД числятся 13 ветеранов, участвовавших в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Поздравляя старшее и нынешнее поколения железнодорожников с 50-летием начала легендарной стройки, начальник дороги Сергей Сапегин отметил значимость этого грандиозного проекта, определяющего сегодняшний и завтрашний день российской экономики. Ветераны поделились воспоминаниями о трудовых подвигах и буднях бамовцев.

В рамках торжественного мероприятия состоялось чествование семей сотрудников магистрали. 9 супружеских пар были награждены медалью «За любовь и верность».

Также во Дворце культуры железнодорожников волонтеры магистрали организовали для всех желающих игротеку, мастер-классы по ментальной математике и созданию акварельной открытки. Завершился праздник флешмобом «Ромашка», в котором приняли участие более 100 сотрудников дороги вместе с детьми, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.