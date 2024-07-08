С начала года посетители вокзалов Горьковской железной дороги сдали на переработку более 95 тыс. бутылок и банок

14:31

Посетители вокзалов на Горьковской железной дороге отправили на переработку 95,2 тыс. использованной тары за 6 месяцев 2024 года, в том числе 75,7 тыс. пластиковых бутылок и 19,5 тыс. алюминиевых банок.

В фандоматах тара хранится до заполнения устройств, а затем силами специализированных организаций сортируется, очищается, измельчается, после чего повторно используется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и др.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на вокзальных комплексах Горьковской магистрали установлено 28 таких аппаратов. Они расположены в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.