БАМу – 50!

8 июля 2024 года в столице БАМа Тынде прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию магистрали. Здесь встретились ветераны-строители из разных уголков страны, нынешние работники БАМа и молодежь. Делегацию компании возглавил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

На железнодорожном вокзале Тынды встретились два эстафетных поезда из Иркутска и Хабаровска, символизируя стыковку «золотого» звена Байкало-Амурской магистрали. Составы в течение нескольких дней шли навстречу друг другу. В числе пассажиров – более 600 ветеранов и почетных гостей. В конечной точке — Тынде — их ждал торжественный митинг, коллеги и соратники, с кем довелось строить легендарную магистраль и трудиться на ней.

Стыковку приветствовали руководители РЖД и представители органов государственной власти, а также Иван Николаевич Варшавский, который в 1984 году вместе с Александром Васильевичем Бондарем произвел укладку «золотого» звена на разъезде Балбухта. Всего в Тынде собралось более 3 тыс. гостей со всей страны и бывших республик Советского Союза, чтобы вновь встретиться и вспомнить, как они полвека назад прокладывали дорогу сквозь бескрайнюю тайгу, реки и горные хребты Сибири и Дальнего Востока.

На площади 25-летия БАМа – главной в Тынде в торжественной обстановке открыт памятник строителям Байкало-Амурской магистрали. Автор – народный художник России Салават Щербаков. В церемонии приняли участие Олег Белозёров, советник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Амурской области Василий Орлов и ветераны БАМа.

На гранитном постаменте установлена композиция из бронзы. С обеих сторон скульптуры – сюжеты из жизни бамовцев и маршрут легендарной железной дороги. В сотнях мелких фрагментов – изображения строителей, комсомольцев, которые отправились на стройку века, укладка пути, моменты досуга и быта.

На церемонии открытия памятника Олег Белозёров вручил четырём семьям железнодорожников, чей стаж совместной жизни превышает возраст БАМа, медали «За любовь и верность».

Все дни праздника улицы Тынды были наполнены музыкой: звучали бардовские БАМовские песни, выступали местные музыкальные коллективы.

Парад в честь 50-летия магистрали прошел по Красной Пресне, центральной улице Тынды. Открыли шествие колонны исторической техники, которая работала на строительстве дороги: легендарные грузовики Magirus и ГАЗ, автокраны КрАЗ и другие «трудяги» стройки. Продолжили главные герои дня — ветераны и железнодорожники. Торжественную колонну, в которой шли более 1,5 тыс. человек, возглавил Олег Белозёров.

Парад завершился на площади 25-летия БАМа масштабным гала-концертом.