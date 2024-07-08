Пригородным поездам сообщением Дёма – Кропачево продлен маршрут следования до станции Усть-Катав

13:47

Маршрут следования пригородных поездов Кропачево – Дёма – Кропачево продлили до станции Усть-Катав. Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан и Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с целью улучшения транспортной доступности.

Так, с 14 июля пригородный поезд № 6424 сообщением Дёма – Кропачево будет курсировать ежедневно до станции Усть-Катав, отправляясь со станции Дёма в 18:12 и прибывая в Кропачево в 21:37, на станцию Усть-Катав – в 22:08.

В обратном направлении пригородный поезд № 6423 будет отправляться с 15 июля ежедневно со станции Усть-Катав в 05:49, прибывая на станцию Кропачево в 06:21, в Дёму – в 09:58.

Время прибытия и отправления указано местное.

Маршрут Дёма – Усть-Катав – Дёма будет обслуживаться современными электропоездами ЭП2Д. Каждый вагон подвижного состава нового поколения оборудован системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, системами видеонаблюдения, управления и диагностики, звуковой и световой сигнализацией открытия/закрытия дверей, герметизированными переходами между вагонами. В составе ЭП2Д оборудована зона для маломобильных граждан.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородном поезде в пути следования. Стоимость проезда от Уфы до Усть-Катава составит 492,60 рубля – при оформлении билета в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и 531,80 рубль – при покупке билета в кассе. Для школьников и студентов действует скидка 50% на проезд (при предоставлении справки из школы или студенческого билета) на территории Челябинской области – круглогодично, на территории Республики Башкортостан – с 1 сентября по 15 июня, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.