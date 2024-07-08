Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поздравление с Днем строителя БАМа от министра транспорта Российской Федерации Р. В. Старовойта

2024-07-08 13:30
Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем грандиозный транспортный праздник – День строителя БАМа!

Именно 8 июля 1974 года было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о начале строительства Байкало-Амурской магистрали, ставшей стройкой века!

С того знаменательного для всей страны момента прошло ровно полвека. За это время БАМ протянулся на 4,3 тыс. км, вошел в число крупнейших железных дорог на Земле, наряду с Транссибирской магистралью дал стране второй магистральный железнодорожный выход к Тихому океану.

И, конечно, все это стало возможным благодаря вкладу огромного количества людей и тому настоящему трудовому подвигу, который они совершили.

БАМ возводили в сложнейших условиях: круглый год мастера работали в непроходимых болотах, тайге, лесах и горах, порой при экстремально низких температурах. Вместе с самой магистралью на полностью неосвоенной территории с нуля было построено более 60 новых городов и поселков. Немыслимая цифра!

В проекте были задействованы около двух миллионов человек из разных советских республик. Для многих из них строительство БАМа, а затем и работа на магистрали стали делом всей жизни. БАМ связал не только территории, но и поколения. Его строили и продолжают развивать люди с несгибаемым характером!

Сегодня по поручению Президента страны Владимира Путина реализуется третий этап развития Восточного полигона. И в современных реалиях БАМ, объединяющий всю Евразию, снова выходит на первый план развития Сибири и Дальнего Востока и имеет колоссальное стратегическое значение.

Я от всей души хочу поздравить каждого, кто носит гордое звание строителя БАМа, и выразить самую искреннюю благодарность за ваш великий, самоотверженный труд, за тот фундамент, который заложен вами для будущих великих достижений!

С праздником, друзья!

Министр транспорта Российской Федерации Р. В. Старовойт

