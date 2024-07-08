Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поздравление ветеранов и работников БАМа с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали от заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В. Г. Савельева

2024-07-08 13:21
Уважаемые друзья!

Сегодня вся страна отмечает знаменательную дату – 50 лет легендарной Байкало-Амурской магистрали.

Значение этой великой железной дороги трудно переоценить. 50 лет назад БАМ был объявлен всесоюзной стройкой и стал поистине «стройкой века». Это беспрецедентный проект и с точки зрения масштабов и скорости строительства железной дороги, и с точки зрения освоения и заселения огромных территорий страны, которые обладают значительным потенциалом развития.

Байкало-Амурская магистраль – это символ трудового подвига миллионов людей: изыскателей, строителей самой трассы и новых городов и поселков, которые появились в глухой тайге, мостовиков, тоннелепроходчиков, железнодорожников.

Спасибо всем бамовцам – от Тайшета и до Совгавани – за ваш труд и за то, что благодаря вам у нас есть этот стальной путь к Тихому океану.

Сегодня в числе приоритетов государства – масштабная модернизация БАМа, направленная на расширение его пропускной способности. Строятся вторые пути, электрифицируются новые участки. Нынешнее поколение железнодорожников, инженеров, строителей достойно продолжает дело, начатое первопроходцами БАМа.

Отрадно видеть, что снова, как и прежде, в авангарде молодежь и студенты наших отраслевых учебных заведений.

Хочу еще раз поблагодарить всех за ваш труд, пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким, неиссякаемой энергии и благополучия.

С праздником, друзья!

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В. Г. Савельев

