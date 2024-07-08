Поздравление ОАО «РЖД» с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали от Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко

Поздравление ОАО «РЖД» с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали от Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко

13:17

Уважаемый Олег Валентинович!

Поздравляю Вас и Ваших коллег с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Трудно переоценить важность железных дорог в обеспечении потребностей такого огромного государства, как Россия, в пассажирских и грузовых перевозках. Строительство Байкало-Амурской магистрали, имеющей и народно-хозяйственное, и военно-стратегическое значение, стало вехой в истории нашей страны. Тысячам молодых людей приходилось работать в сложных условиях, но благодаря их энтузиазму, терпению и мужеству удалось осуществить этот грандиозный проект.

БАМ дал импульс к широкомасштабному освоению Дальнего Востока и Восточной Сибири, способствовал дальнейшему развитию экономики и технологий, разработке месторождений полезных ископаемых, увеличению транзита грузов, возникновению новых населенных пунктов, открытию фабрик и заводов. Мы гордимся героями-первопроходцами, трудовой подвиг которых навсегда останется в памяти поколений.

Сегодня работники Байкало-Амурской магистрали, опираясь на опыт предшественников, обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки, внедряют современные системы управления движением поездов, модернизируют объекты железнодорожной инфраструктуры. Уверена: впереди еще много побед и достижений.

Самые искренние слова признательности – ветеранам-железнодорожникам, всем, кто строил одну из крупнейших железнодорожных артерий не только России, но и мира.

Желаю новых успехов, здоровья и благополучия!

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко