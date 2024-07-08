Электропоезд «Финист» начал курсировать в Пермском крае

13:13

Новый отечественный электропоезд ЭС104 «Финист» начал курсировать в Пермском крае (Свердловская железная дорога). 8 июля он совершил первый рейс по кольцевому маршруту в Пермской городской агломерации. На начальном этапе один состав будет курсировать на рейсе № 6043 Пермь-2 – Пермь-Сортировочная – Левшино – Пермь-2. Далее «Финисты» выйдут на пригородные маршруты из Перми в Чусовой (станция Чусовская) и в Верещагино.

В пятивагонной комплектации поезда ЭС104 предусмотрено 401 посадочное место (без учета откидных сидений и мест для маломобильных пассажиров). Каждое сидение оснащено USB-розеткой для зарядки мобильных устройств. Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трех, в них появились пеленальные столики. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них. Вагоны оборудованы эффективной системой микроклимата и обеззараживания воздуха.

Полностью импортозамещенный аналог «Ласточки» – электропоезд «Финист» – начал курсировать на СвЖД с декабря 2023 года на пригородных маршрутах в Свердловской области. В начале 2024 года «Финист» проходил обкатку, чтобы выйти на рейсы в Пермском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.