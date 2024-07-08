Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской железной дороге медалью «За любовь и верность» отметили крепкие семейные пары

2024-07-08 11:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восточно-Сибирская железная дорога традиционно присоединилась к празднованию Дня семьи, любви и верности. На магистрали поощрили крепкие супружеские пары: 10 семей, отметивших 25 и более лет совместной жизни, удостоились медали «За любовь и верность». Начиная с 2018 года, когда в России была учреждена эта награда, ее получили 55 пар сотрудников ВСЖД.

На станциях Тайшет, Вихоревка, Улан-Удэ в преддверии праздника для железнодорожников организованы различные семейные мероприятия – концерты, квесты и конкурсы.

Для сохранения и развития духовно-нравственного и культурного наследия в ОАО «РЖД» традиционно реализуется проект «Семейные ценности и традиции». В этом году от Восточно-Сибирской железной дороги в нем приняли участие 66 семей.

Также на магистрали поздравили пассажиров. В залах ожидания вокзалов и прикассовых зонах размещены красочные праздничные плакаты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

