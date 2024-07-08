Новые названия получил 91 остановочный пункт пригородных поездов на Восточно-Сибирской магистрали

11:32

Новые названия получила 91 остановка пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге, которые ранее обозначались порядковым номером километра магистрали.

Объекты находятся на территории Иркутской области и Республики Бурятии. Преимущественно новые наименования совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами. В ближайшее время обновленные названия начнут применяться при покупке билетов на пригородные поезда*.

Участок Тайшет – Иркутск-Пассажирский

Прежнее название Новое название Прежнее название Новое название Остановочный пункт 4518 км Вагонное Депо Остановочный пункт 4802 км Речка Ия Остановочный пункт 4522 км Приемоотправочный Парк Остановочный пункт 4863 км Байкальский тракт Остановочный пункт 4528 км Дачи Остановочный пункт 4895 км Садовый Остановочный пункт 4584 км Старый Алзамай Остановочный пункт 4911 км Карымск Остановочный пункт 4589 км Ясный Хутор Остановочный пункт 4927 км Саянскхимпроп Остановочный пункт 4617 км Загорье Остановочный пункт 4971 км Заимка Мамуркова Остановочный пункт 4621 км Заимка Остановочный пункт 5100 км Бытовик Остановочный пункт 4709 км Лесной Остановочный пункт 5053 км Производственная База Остановочный пункт 4746 км Старая Шеберта Остановочный пункт 4800 км Пригородная Остановочный пункт 4768 км Трактово-Курзан Остановочный пункт 4672 км Гурбей Остановочный пункт 4677 км Зауват

Участок Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ

Старое название Новое название Старое название Новое название Остановочный пункт 5234 км Малая Олха Остановочный пункт 5578 км Старая Таловка Остановочный пункт 5342 км Бабха Остановочный пункт 5362 км Ширингайха Остановочный пункт 5347 км БЦБК Остановочный пункт 5369 км Недоступный Остановочный пункт 5613 км Перевал Мандрик

Участок Тайшет – Лена-Восточная

Старое название Новое название Старое название Новое название Остановочный пункт 24 км Гоголевка Остановочный пункт 489 км Соцгородок Остановочный пункт 38 км Борисово Остановочный пункт 526 км Речка Ильинка Остановочный пункт 45 км Пуляево Остановочный пункт 532 км Заречные дачи Остановочный пункт 64 км Малиновка Остановочный пункт 533 км Ручей Железный Остановочный пункт 104 км Каменск Остановочный пункт 536 км Шестаково Остановочный пункт 109 км Заводской Остановочный пункт 554 км Узловая поликлиника Остановочный пункт 123 км Пионерский Остановочный пункт 649 км Каймоново 1 Остановочный пункт 125 км Октябрьский Остановочный пункт 674 км Малый Янталь Остановочный пункт 153 км Река Рундукан Остановочный пункт 679 км Парус Остановочный пункт 157 км Захаровка Остановочный пункт 687 км Островок Остановочный пункт 165 км Елань Остановочный пункт 690 км Ясная Поляна Остановочный пункт 192 км Сосновка Остановочный пункт 692 км Таёжник Остановочный пункт 276 км Кузнецовка Остановочный пункт 694 км Автомобилист Остановочный пункт 272 км 2-я Магистральная Остановочный пункт 697 км Речка Король Остановочный пункт 676 км Половинка Остановочный пункт 699 км Подснежник Остановочный пункт 680 км Ворошиловский Остановочный пункт 703 км Березка Остановочный пункт № 2 Нижняя Гоголевка Остановочный пункт 53 км Короленко Остановочный пункт № 6 Нагорный Остановочный пункт 119 км Новочунка АЗС Остановочный пункт № 18 Лес Остановочный пункт 136 км Садоводство Рябинушка Остановочный пункт 321 км Падун Остановочный пункт 652 км Каймоново-2

Участок Лена-Восточная – Хани

Старое название Новое название Старое название Новое название Остановочный пункт 1047 км Березовая Роща Остановочный пункт 1564 км Озеро Остановочный пункт 1103 км Поселок Холодный Остановочный пункт 1096 км Душкачан Остановочный пункт 1156 км Горячий Источник Остановочный пункт 1459 км Муя Остановочный пункт 914 км Мостовик Остановочный пункт 1061 км Им. Ф. В. Ходаковского Остановочный пункт 1095 км Им. В. Н. Сунгоркина

Участок Слюдянка-I – Байкал

Старое название Новое название Старое название Новое название Остановочный пункт 159 км 4-й участок Остановочный пункт 145 км Птичий Базар

Участок Улан-Удэ - Наушки

Старое название Новое название Старое название Новое название Остановочный пункт 5703 км Ганзурино Остановочный пункт 5751 км Жаргаланта Остановочный пункт 5717 км Речка Оронгой Остановочный пункт 5822 км Село Селендума

Участок Улан-Удэ – Петровский завод

Старое название Новое название Старое название Новое название Остановочный пункт 5647 км Район Стрелка Остановочный пункт 5679 км Лесокомбинат Остановочный пункт 5664 км Росинка Остановочный пункт 5690 км Перевал Остановочный пункт 5687 км Сад Василёк Остановочный пункт 5672 км Садоводство Звездное

Участок Ангаракан – Казанкан

Старое название Новое название Остановочный пункт 60 км Свисток

*Названия станций соответствуют приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта.