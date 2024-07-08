Новые названия получил 91 остановочный пункт пригородных поездов на Восточно-Сибирской магистрали

Новые названия получила 91 остановка пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге, которые ранее обозначались порядковым номером километра магистрали.
Объекты находятся на территории Иркутской области и Республики Бурятии. Преимущественно новые наименования совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами. В ближайшее время обновленные названия начнут применяться при покупке билетов на пригородные поезда*.
Участок Тайшет – Иркутск-Пассажирский
|
Прежнее название
|
Новое название
|
|
Прежнее название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 4518 км
|
Вагонное Депо
|
Остановочный пункт 4802 км
|
Речка Ия
|
Остановочный пункт 4522 км
|
Приемоотправочный Парк
|
Остановочный пункт 4863 км
|
Байкальский тракт
|
Остановочный пункт 4528 км
|
Дачи
|
Остановочный пункт 4895 км
|
Садовый
|
Остановочный пункт 4584 км
|
Старый Алзамай
|
Остановочный пункт 4911 км
|
Карымск
|
Остановочный пункт 4589 км
|
Ясный Хутор
|
Остановочный пункт 4927 км
|
Саянскхимпроп
|
Остановочный пункт 4617 км
|
Загорье
|
Остановочный пункт 4971 км
|
Заимка Мамуркова
|
Остановочный пункт 4621 км
|
Заимка
|
Остановочный пункт 5100 км
|
Бытовик
|
Остановочный пункт 4709 км
|
Лесной
|
Остановочный пункт 5053 км
|
Производственная База
|
Остановочный пункт 4746 км
|
Старая Шеберта
|
Остановочный пункт 4800 км
|
Пригородная
|
Остановочный пункт 4768 км
|
Трактово-Курзан
|
Остановочный пункт 4672 км
|
Гурбей
|
Остановочный пункт 4677 км
|
Зауват
|
Участок Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ
|
Старое название
|
Новое название
|
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 5234 км
|
Малая Олха
|
Остановочный пункт 5578 км
|
Старая Таловка
|
Остановочный пункт 5342 км
|
Бабха
|
Остановочный пункт 5362 км
|
Ширингайха
|
Остановочный пункт 5347 км
|
БЦБК
|
Остановочный пункт 5369 км
|
Недоступный
|
Остановочный пункт 5613 км
|
Перевал Мандрик
|
Участок Тайшет – Лена-Восточная
|
Старое название
|
Новое название
|
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 24 км
|
Гоголевка
|
Остановочный пункт 489 км
|
Соцгородок
|
Остановочный пункт 38 км
|
Борисово
|
Остановочный пункт 526 км
|
Речка Ильинка
|
Остановочный пункт 45 км
|
Пуляево
|
Остановочный пункт 532 км
|
Заречные дачи
|
Остановочный пункт 64 км
|
Малиновка
|
Остановочный пункт 533 км
|
Ручей Железный
|
Остановочный пункт 104 км
|
Каменск
|
Остановочный пункт 536 км
|
Шестаково
|
Остановочный пункт 109 км
|
Заводской
|
Остановочный пункт 554 км
|
Узловая поликлиника
|
Остановочный пункт 123 км
|
Пионерский
|
Остановочный пункт 649 км
|
Каймоново 1
|
Остановочный пункт 125 км
|
Октябрьский
|
Остановочный пункт 674 км
|
Малый Янталь
|
Остановочный пункт 153 км
|
Река Рундукан
|
Остановочный пункт 679 км
|
Парус
|
Остановочный пункт 157 км
|
Захаровка
|
Остановочный пункт 687 км
|
Островок
|
Остановочный пункт 165 км
|
Елань
|
Остановочный пункт 690 км
|
Ясная Поляна
|
Остановочный пункт 192 км
|
Сосновка
|
Остановочный пункт 692 км
|
Таёжник
|
Остановочный пункт 276 км
|
Кузнецовка
|
Остановочный пункт 694 км
|
Автомобилист
|
Остановочный пункт 272 км
|
2-я Магистральная
|
Остановочный пункт 697 км
|
Речка Король
|
Остановочный пункт 676 км
|
Половинка
|
Остановочный пункт 699 км
|
Подснежник
|
Остановочный пункт 680 км
|
Ворошиловский
|
Остановочный пункт 703 км
|
Березка
|
Остановочный пункт № 2
|
Нижняя Гоголевка
|
Остановочный пункт 53 км
|
Короленко
|
Остановочный пункт № 6
|
Нагорный
|
Остановочный пункт 119 км
|
Новочунка АЗС
|
Остановочный пункт № 18
|
Лес
|
Остановочный пункт 136 км
|
Садоводство Рябинушка
|
Остановочный пункт 321 км
|
Падун
|
Остановочный пункт 652 км
|
Каймоново-2
Участок Лена-Восточная – Хани
|
Старое название
|
Новое название
|
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 1047 км
|
Березовая Роща
|
Остановочный пункт 1564 км
|
Озеро
|
Остановочный пункт 1103 км
|
Поселок Холодный
|
Остановочный пункт 1096 км
|
Душкачан
|
Остановочный пункт 1156 км
|
Горячий Источник
|
Остановочный пункт 1459 км
|
Муя
|
Остановочный пункт 914 км
|
Мостовик
|
Остановочный пункт 1061 км
|
Им. Ф. В. Ходаковского
|
Остановочный пункт 1095 км
|
Им. В. Н. Сунгоркина
|
Участок Слюдянка-I – Байкал
|
Старое название
|
Новое название
|
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 159 км
|
4-й участок
|
Остановочный пункт 145 км
|
Птичий Базар
Участок Улан-Удэ - Наушки
|
Старое название
|
Новое название
|
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 5703 км
|
Ганзурино
|
Остановочный пункт 5751 км
|
Жаргаланта
|
Остановочный пункт 5717 км
|
Речка Оронгой
|
Остановочный пункт 5822 км
|
Село Селендума
Участок Улан-Удэ – Петровский завод
|
Старое название
|
Новое название
|
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 5647 км
|
Район Стрелка
|
Остановочный пункт 5679 км
|
Лесокомбинат
|
Остановочный пункт 5664 км
|
Росинка
|
Остановочный пункт 5690 км
|
Перевал
|
Остановочный пункт 5687 км
|
Сад Василёк
|
Остановочный пункт 5672 км
|
Садоводство Звездное
Участок Ангаракан – Казанкан
|
Старое название
|
Новое название
|
Остановочный пункт 60 км
|
Свисток
*Названия станций соответствуют приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта.