За 6 месяцев текущего года перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом выросли почти на 13%

09:44

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Киров в январе-июне 2024 года перевезено почти 92 тыс. пассажиров, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 6 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли около 2 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в январе-июне 2023 года, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – свыше 1,8 млн пассажиров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь-июнь 2024 года было перевезено свыше 35 тыс. пассажиров.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.