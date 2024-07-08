Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Два новых спортивных объекта появились на БАМе в Бурятии при поддержке ОАО «РЖД»

2024-07-08 09:37
Два новых спортивных объекта появились на БАМе в Бурятии при поддержке ОАО «РЖД»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали в центре Нижнеангарска (Республика Бурятия) состоялось открытие нового спортивного комплекса «Адреналин-парк». Территория благоустроена благодаря безвозмездной спонсорской помощи компании «Российские железные дороги», финансовому вкладу правительства Республики Бурятии и администрации Северо-Байкальского района.

«Адреналин-парк» выполнен с символикой объектов БАМа. На специальном участке на берегу Байкала обустроена территория для занятий физкультурой, подготовки к сдаче нормативов ГТО, предусмотрена площадка для катания на скейтах и самокатах, установлена сцена для проведения выступлений артистов на открытом воздухе. Комплекс оборудован для передвижения маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми на колясках.

Также благодаря спонсорской помощи ОАО «РЖД» на территории гимназии № 5 имени Л. В. Усыниной в Северобайкальске появилась многофункциональная современная спортивная площадка. В нее входят стадион, состоящий из футбольного поля и круговой беговой дорожки, большой тренажерный комплекс, а также комбинированная площадка для занятий баскетболом и волейболом.

Новый объект планируется использовать не только для проведения уроков физкультуры, но и спортивных соревнований городского и регионального уровней.

ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru