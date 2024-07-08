Два новых спортивных объекта появились на БАМе в Бурятии при поддержке ОАО «РЖД»

В рамках празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали в центре Нижнеангарска (Республика Бурятия) состоялось открытие нового спортивного комплекса «Адреналин-парк». Территория благоустроена благодаря безвозмездной спонсорской помощи компании «Российские железные дороги», финансовому вкладу правительства Республики Бурятии и администрации Северо-Байкальского района.

«Адреналин-парк» выполнен с символикой объектов БАМа. На специальном участке на берегу Байкала обустроена территория для занятий физкультурой, подготовки к сдаче нормативов ГТО, предусмотрена площадка для катания на скейтах и самокатах, установлена сцена для проведения выступлений артистов на открытом воздухе. Комплекс оборудован для передвижения маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми на колясках.

Также благодаря спонсорской помощи ОАО «РЖД» на территории гимназии № 5 имени Л. В. Усыниной в Северобайкальске появилась многофункциональная современная спортивная площадка. В нее входят стадион, состоящий из футбольного поля и круговой беговой дорожки, большой тренажерный комплекс, а также комбинированная площадка для занятий баскетболом и волейболом.

Новый объект планируется использовать не только для проведения уроков физкультуры, но и спортивных соревнований городского и регионального уровней.

ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. В соответствии с ней благотворительная деятельность осуществляется преимущественно в регионах присутствия компании и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.