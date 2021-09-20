Десятивагонные «Ласточки» повышенной комфортности начнут курсировать между Москвой и Минском с 1 октября

18:29

С 1 октября между Москвой и Минском начнут курсировать первые две десятивагонные скоростные «Ласточки» повышенной комфортности, полученные холдингом «ЖД» от производителя. В настоящее время составы проходят подготовку к вводу в эксплуатацию. В новых поездах увеличится количество мест и повысится комфорт во всех классах обслуживания.

Новая версия «Ласточки» была создана на заводе «Уральские локомотивы» в этом году. Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек (пятивагонные «Ласточки» – 341 пассажира).

В салоне установлен новый тип кресел с откидывающимися спинками, все сидения оборудованы индивидуальными розетками и USB-портами. Увеличено количество мест для пассажиров бизнес-класса, теперь он полностью занимает первый вагон. В бизнес-классе есть подставка для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.

Количество санитарных комнат увеличено до 11, при этом одна из них адаптирована для маломобильных пассажиров. В подвижном составе предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку в том числе и с низких платформ. В вагоне № 10 расположены места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Расписание электропоездов «Ласточка» Москва – Минск осталось прежним, составы курсируют дважды в день по «зеркальному» расписанию. Утренние рейсы отправляются из Москвы и Минска в 06:20. Вечерняя пара поездов отправляется в 16:00.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах.