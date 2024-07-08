Жители Костромы могут воспользоваться железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу

Жители Костромы могут воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу, который начнется 15 июля.
Для поездок между левым и правым берегами Волги можно использовать электрички, связывающие Кострому с Ярославлем и Нерехтой. Пригородные поезда удобны в любое время дня, так как совершают утренние, дневные и вечерние рейсы.
В городской черте электрички следуют по маршруту Кострома – Малышково. По нему с комфортом и без пробок можно совершать поездки пригородными поездами:
Стоимость проезда по городу соответствует установленным региональным тарифам и составляет 20 рублей от станции Кострома до Малышково. Также в пригородных поездах действуют региональные и федеральные льготы.
Подробную информацию о поездах можно узнать на сайте компании-перевозчика, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.