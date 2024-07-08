Жители Костромы могут воспользоваться железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу

09:29

Жители Костромы могут воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу, который начнется 15 июля.

Для поездок между левым и правым берегами Волги можно использовать электрички, связывающие Кострому с Ярославлем и Нерехтой. Пригородные поезда удобны в любое время дня, так как совершают утренние, дневные и вечерние рейсы.

В городской черте электрички следуют по маршруту Кострома – Малышково. По нему с комфортом и без пробок можно совершать поездки пригородными поездами:

№ 6403/6404 Кострома – Ярославль-Главный отправлением со станции Кострома в 08:18;

№ 6431/6432 Кострома – Депо (кроме четвергов) отправлением со станции Кострома в 16:58;

№ 6409/6410 Кострома – Ярославль-Главный отправлением со станции Кострома в 18:34;

№ 6412 Нерехта – Кострома отправлением из Малышково в 07:29;

№ 6413/6414 Уткино – Кострома отправлением из Малышково в 11:24;

№ 6429/6430 Ярославль-Главный – Кострома (кроме четвергов) отправлением из Малышково в 15:20;

№ 6211/6212 Пантелеево – Кострома отправлением из Малышково в 20:43.

Стоимость проезда по городу соответствует установленным региональным тарифам и составляет 20 рублей от станции Кострома до Малышково. Также в пригородных поездах действуют региональные и федеральные льготы.

Подробную информацию о поездах можно узнать на сайте компании-перевозчика, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.