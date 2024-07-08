Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Жители Костромы могут воспользоваться железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу

2024-07-08 09:29
Жители Костромы могут воспользоваться железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Жители Костромы могут воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом для поездок во время ремонта в городе автомобильного моста через Волгу, который начнется 15 июля.

Для поездок между левым и правым берегами Волги можно использовать электрички, связывающие Кострому с Ярославлем и Нерехтой. Пригородные поезда удобны в любое время дня, так как совершают утренние, дневные и вечерние рейсы.

В городской черте электрички следуют по маршруту Кострома – Малышково. По нему с комфортом и без пробок можно совершать поездки пригородными поездами:

  • № 6403/6404 Кострома – Ярославль-Главный отправлением со станции Кострома в 08:18;
  • № 6431/6432 Кострома – Депо (кроме четвергов) отправлением со станции Кострома в 16:58;
  • № 6409/6410 Кострома – Ярославль-Главный отправлением со станции Кострома в 18:34;
  • № 6412 Нерехта – Кострома отправлением из Малышково в 07:29;
  • № 6413/6414 Уткино – Кострома отправлением из Малышково в 11:24;
  • № 6429/6430 Ярославль-Главный – Кострома (кроме четвергов) отправлением из Малышково в 15:20;
  • № 6211/6212 Пантелеево – Кострома отправлением из Малышково в 20:43.

Стоимость проезда по городу соответствует установленным региональным тарифам и составляет 20 рублей от станции Кострома до Малышково. Также в пригородных поездах действуют региональные и федеральные льготы.

Подробную информацию о поездах можно узнать на сайте компании-перевозчика, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru