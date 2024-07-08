Поздравление с 50-летием БАМа!

09:02

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас со знаменательным событием, которое имеет огромное значение для всей нашей страны, – 50-летием БАМа!

8 июля 1974 года Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 561 «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» положило начало легендарной комсомольской стройке.

БАМ – наша гордость. Это воплощение колоссального труда, мужества и настоящего героизма сотен тысяч людей со всего Советского Союза.

Строительство одной из крупнейших железнодорожных артерий мира стало серьезным вызовом. Изыскатели, строители, железнодорожники, проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновленные общей идеей, работали в сложнейших условиях, день за днем совершая великий трудовой подвиг. По зову сердца, невзирая на все лишения, они реализовали уникальный всенародный проект, равных которому не было в мировой истории.

Как и полвека назад, в наши дни магистраль стала необходимым условием для развития многих территорий и новых транспортно-логистических коридоров. Сама жизнь доказала необходимость и ключевое значение БАМа для Сибири и Дальнего Востока, для всей России.

Сегодня лучшие трудовые традиции, заложенные первопроходцами БАМа, продолжает молодое поколение.

Студенческие отряды вновь играют важную роль в модернизации магистрали. Строители выполняют задачи, по сложности и значимости сопоставимые с трудовыми подвигами предшественников, – в кратчайшие сроки, без перерывов в движении прокладывают на БАМе вторые пути, создают новые разъезды, тоннели и мосты.

Впереди у нас – масштабные, амбициозные задачи. По поручению Президента Российской Федерации утвержден третий этап инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба до 2035 года. Инвестпроект позволит увеличить их провозную способность со 180 млн тонн – по итогам 2024 года до 210 млн тонн – по итогам 2030 года и до 270 млн тонн – по итогам 2032 года.

БАМ – это не только перевозки, но и социальные объекты, программы и проекты, направленные на улучшение жизни людей, проживающих в городах и поселках вблизи магистрали. Эту важнейшую работу обязательно будем продолжать.

Уверены, что нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров успешно справится со всеми поставленными задачами, достойно продолжая великое дело, начатое старшими товарищами 50 лет назад.

Дорогие друзья! Благодарим вас за вклад в развитие Восточного полигона железных дорог и всего ОАО «РЖД», преданность общему делу и национальным интересам.

Слова особой признательности адресуем нашим ветеранам-бамовцам, чей бессмертный трудовой подвиг золотыми буквами навсегда вписан в историю Байкало-Амурской магистрали, в историю страны. Вы – наше бесценное достояние. Мы гордимся вашей стойкостью, мужеством и силой духа. Сегодня они служат всем нам мощнейшими нравственными ориентирами, примером сплоченности, целеустремленности и искренней любви к родной земле.

Уважаемые коллеги, в этот знаменательный день от всей души желаем каждому из вас новых трудовых достижений и побед на благо БАМа, отрасли, а также всей России! Крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником! Живи и здравствуй вечно, магистраль!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ С. И. Черногаев

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров