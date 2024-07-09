Продажи онлайн-билетов на калининградские поезда дальнего следования выросли в 1,7 раз в первой половине 2024 года

17:24

В январе-июне пассажиры поездов дальнего следования, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели более 318,2 тыс. электронных билетов, что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы и приложения, составила почти 66%.

По оперативным данным, в пригородном сообщении пассажирами было приобретено почти 267 тыс. электронных билетов. Рост к январю-июню 2023 года составил 43,5%.

Напоминаем, что оформить электронные билеты можно на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.