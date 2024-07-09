Перевозки контейнеров выросли на 8,9% в январе-июне 2024 года

16:53

В январе-июне 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 3 млн 891 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 1,5 млн ДФЭ (+10%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,6%, до 2,8 млн ДФЭ (перевезено 40,7 млн тонн грузов, +9,6%), в том числе:

химикаты и сода – 406,9 тыс. ДФЭ (-0,8% к уровню января-июня 2023 года);

лесные грузы – 293 тыс. (+2,3%);

химические и минеральные удобрения – 241,9 тыс. (рост в 1,8 раза);

автомобили и комплектующие – 239,2 тыс. (+15,5%);

метизы – 216,7 тыс. (+4,1%);

промышленные товары – 202 тыс. (-1,1%);

машины, станки, двигатели – 191,9 тыс. (-12,9%);

бумага – 181,2 тыс. (-3,4%);

строительные грузы – 133,5 тыс. (рост в 1,4 раза);

черные металлы – 105,8 тыс. (-18,7%);

остальные и сборные грузы – 101,3 тыс. (+20,2%);

зерно – 65 тыс. (+20,4%);

цветные металлы – 62 тыс. (-3,6%);

нефть и нефтепродукты – 52 тыс. (+9%);

продукты перемола – 21,2 тыс. (рост в 3 раза);

рыба – 18,5 тыс. (+8,9%);

цветная руда и серное сырье – 15,1 тыс. (+4,7%);

мясо и масло животное – 14,1 тыс. (+9,2%);

картофель, овощи, фрукты – 7,4 тыс. (-16,1%);

остальные продовольственные товары – 156,1 тыс. (+6,7%).

В июне во всех видах сообщения было перевезено 648,2 тыс. ДФЭ, что на 8,1% больше, чем в июне 2023 года.