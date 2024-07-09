Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров выросли на 8,9% в январе-июне 2024 года

2024-07-09 16:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 3 млн 891 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено свыше 1,5 млн ДФЭ (+10%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,6%, до 2,8 млн ДФЭ (перевезено 40,7 млн тонн грузов, +9,6%), в том числе:

  • химикаты и сода – 406,9 тыс. ДФЭ (-0,8% к уровню января-июня 2023 года);
  • лесные грузы – 293 тыс. (+2,3%);
  • химические и минеральные удобрения – 241,9 тыс. (рост в 1,8 раза);
  • автомобили и комплектующие – 239,2 тыс. (+15,5%);
  • метизы – 216,7 тыс. (+4,1%);
  • промышленные товары – 202 тыс. (-1,1%);
  • машины, станки, двигатели – 191,9 тыс. (-12,9%);
  • бумага – 181,2 тыс. (-3,4%);
  • строительные грузы – 133,5 тыс. (рост в 1,4 раза);
  • черные металлы – 105,8 тыс. (-18,7%);
  • остальные и сборные грузы – 101,3 тыс. (+20,2%);
  • зерно – 65 тыс. (+20,4%);
  • цветные металлы – 62 тыс. (-3,6%);
  • нефть и нефтепродукты – 52 тыс. (+9%);
  • продукты перемола – 21,2 тыс. (рост в 3 раза);
  • рыба – 18,5 тыс. (+8,9%);
  • цветная руда и серное сырье – 15,1 тыс. (+4,7%);
  • мясо и масло животное – 14,1 тыс. (+9,2%);
  • картофель, овощи, фрукты – 7,4 тыс. (-16,1%);
  • остальные продовольственные товары – 156,1 тыс. (+6,7%).

В июне во всех видах сообщения было перевезено 648,2 тыс. ДФЭ, что на 8,1% больше, чем в июне 2023 года.

