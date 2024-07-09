Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пилотный проект оплаты проезда по геолокации тестируется в пригородных поездах на Горьковской магистрали

2024-07-09 16:40
Пилотный проект оплаты проезда по геолокации тестируется в пригородных поездах на Горьковской магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пассажиры пригородных поездов АО «ВВППК» сообщением Нижний Новгород – Моховые Горы, курсирующих по ГЖД, могут оплачивать проезд через мобильное приложение «ПроТранспорт+». В тестовом режиме новую услугу запустили на Горьковской железной дороге 9 июля.

Презентация новой системы оплаты проезда прошла на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, где пассажирам электричек предлагалось воспользоваться услугой, установив на смартфон мобильное приложение.

Новый сервис дополняет уже существующие в ОАО «РЖД» возможности оформления электронных проездных документов. Перед началом поездки пассажиру нужно запустить приложение, которое с помощью расположенных на железнодорожных станциях Bluetooth-меток определит точное местоположение. Далее на станции прибытия необходимо сделать в приложении отметку о завершении поездки, после чего система самостоятельно рассчитает стоимость билета и спишет эту сумму с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки отобразятся на экране смартфона.

«Внедрение технологии оплаты по геолокации позволит расширить возможности цифровых сервисов для пассажиров в сегменте городской мобильности. В ряде регионов уже проходит тестирование в наземном общественном транспорте. Объединение на базе единого приложения отработанных технологий оплаты в пригородном железнодорожном и городском наземном транспорте позволит реализовать бесшовную мультимодальную поездку для пассажира с возможностью применения единого тарифа», – подчеркнул генеральный директор АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Анатолий Кузнецов.

Пассажир может выйти на любом из промежуточных остановочных пунктов, стоимость проезда будет рассчитываться на основании фактического расстояния поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru