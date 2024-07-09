Пилотный проект оплаты проезда по геолокации тестируется в пригородных поездах на Горьковской магистрали

16:40

Пассажиры пригородных поездов АО «ВВППК» сообщением Нижний Новгород – Моховые Горы, курсирующих по ГЖД, могут оплачивать проезд через мобильное приложение «ПроТранспорт+». В тестовом режиме новую услугу запустили на Горьковской железной дороге 9 июля.

Презентация новой системы оплаты проезда прошла на железнодорожном вокзале Нижний Новгород, где пассажирам электричек предлагалось воспользоваться услугой, установив на смартфон мобильное приложение.

Новый сервис дополняет уже существующие в ОАО «РЖД» возможности оформления электронных проездных документов. Перед началом поездки пассажиру нужно запустить приложение, которое с помощью расположенных на железнодорожных станциях Bluetooth-меток определит точное местоположение. Далее на станции прибытия необходимо сделать в приложении отметку о завершении поездки, после чего система самостоятельно рассчитает стоимость билета и спишет эту сумму с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки отобразятся на экране смартфона.

«Внедрение технологии оплаты по геолокации позволит расширить возможности цифровых сервисов для пассажиров в сегменте городской мобильности. В ряде регионов уже проходит тестирование в наземном общественном транспорте. Объединение на базе единого приложения отработанных технологий оплаты в пригородном железнодорожном и городском наземном транспорте позволит реализовать бесшовную мультимодальную поездку для пассажира с возможностью применения единого тарифа», – подчеркнул генеральный директор АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Анатолий Кузнецов.

Пассажир может выйти на любом из промежуточных остановочных пунктов, стоимость проезда будет рассчитываться на основании фактического расстояния поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.