В I полугодии 2024 года Свердловская железная дорога выплатила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды 16 млрд рублей налогов

В I полугодии 2024 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 16 млрд рублей (на 7% больше, чем в I полугодии 2023 года).
В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 6,3 млрд рублей, в том числе:
При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО-Югры на общую сумму 76,06 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.