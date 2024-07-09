На Северной железной дороге с начала года зафиксировано 25 случаев травмирования граждан вблизи объектов железнодорожного транспорта

12:34

По состоянию на 9 июля 2024 года на Северной магистрали в зоне движения поездов было травмировано 25 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, из них 15 пострадавших погибли. За аналогичный период прошлого года на СЖД было травмировано 23 человека, из них 17 погибли.

В Ярославской области с начала года пострадали 8 человек, в Вологодской области и Республике Коми – по 5. В Ивановской области зафиксировано 4 случая травмирования, в том числе 1 – с участием несовершеннолетнего. В Костромской области произошел 1 случай травмирования, пострадавший погиб. 2 случая зафиксировано в Архангельской области, 1 из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью. Во Владимирской и Кировской областях случаев травмирования граждан не отмечено.

Железнодорожники призывают граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта. Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути.

С 8 по 18 июля на Северной магистрали будет проходить декадник в целях предупреждения случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры и усиления профилактической работы. В рамках мероприятия пройдут рейды по выявлению нарушителей, организованы беседы с гражданами в местах несанкционированного прохода через железнодорожные пути, на вокзалах и в пригородных поездах будут транслироваться аудиоролики по безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.