Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железной дороге с начала года зафиксировано 25 случаев травмирования граждан вблизи объектов железнодорожного транспорта

2024-07-09 12:34
На Северной железной дороге с начала года зафиксировано 25 случаев травмирования граждан вблизи объектов железнодорожного транспорта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По состоянию на 9 июля 2024 года на Северной магистрали в зоне движения поездов было травмировано 25 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, из них 15 пострадавших погибли. За аналогичный период прошлого года на СЖД было травмировано 23 человека, из них 17 погибли.

В Ярославской области с начала года пострадали 8 человек, в Вологодской области и Республике Коми – по 5. В Ивановской области зафиксировано 4 случая травмирования, в том числе 1 – с участием несовершеннолетнего. В Костромской области произошел 1 случай травмирования, пострадавший погиб. 2 случая зафиксировано в Архангельской области, 1 из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью. Во Владимирской и Кировской областях случаев травмирования граждан не отмечено.

Железнодорожники призывают граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта. Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути.

С 8 по 18 июля на Северной магистрали будет проходить декадник в целях предупреждения случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры и усиления профилактической работы. В рамках мероприятия пройдут рейды по выявлению нарушителей, организованы беседы с гражданами в местах несанкционированного прохода через железнодорожные пути, на вокзалах и в пригородных поездах будут транслироваться аудиоролики по безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru