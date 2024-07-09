Начальник Горьковской железной дороги вручил «красные» дипломы выпускникам-целевикам ВПО

11:50

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский торжественно вручил дипломы с отличием студентам высшего профессионального образования филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде. Выпускники вуза после окончания учебного заведения будут трудоустроены в структурные подразделения магистрали.

Студенты обучались по основным железнодорожным специальностям: «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей – управление техническим состоянием железнодорожного пути» и «подвижной состав железных дорог – грузовые вагоны».

По словам Сергея Дорофеевского, Горьковская магистраль готова трудоустроить выпускников. Каждый из них сможет использовать полученные знания в университете в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, которые будут развивать не только железнодорожную отрасль, но и промышленный потенциал России.

Отметим, что руководитель Горьковской магистрали вручил особо отличившимся выпускникам Валентине Набиевой и Александру Хмару гранты, которые обеспечат разработку и реализацию дипломных проектов.

«В рамках полученных грантов будущие железнодорожники смогут реализовать свои дипломные работы, которые помогут улучшить ГЖД. Очень радует, что выпускники-железнодорожники сразу же после окончания учебного заведения активно включаются в производственные процессы магистрали», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.