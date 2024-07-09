Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центры продажи услуг Восточно-Сибирской магистрали обработали около 22 тыс. обращений грузоотправителей

2024-07-09 11:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 6 месяцев 2024 года Центрами продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги обработано около 22 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов, в том числе более 21 тыс. заявок обработано в центре, расположенном в Иркутске.

С января по июнь зарегистрировано 104 новых клиента, заключено более 700 договоров на оказание различных видов услуг. Организована доставка около 66,8 тыс. тонн различных грузов или 1,5 тыс. вагонов.

Среди клиентов особенно востребована комплексная услуга «Коллаборация РЖД сервисов». Она включает в себя предоставление погрузочно-выгрузочных мест, спецтехники, проведение необходимых операций, в том числе с привлечением партнеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

