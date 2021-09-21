Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога по просьбам пассажиров перенесла остановочный пункт Шутём в Свердловской области

2021-09-21 15:38
По просьбам пассажиров Свердловская железная дорога перенесла остановочный пункт Шутём в Свердловской области на 500 м. Теперь он расположен ближе к одноименному поселку, и местным жителям будет проще добираться до электрички. Место строительства новых платформ было согласовано с администрацией Шалинского городского округа.

С 22 сентября пригородные поезда, для которых предусмотрена остановка на о. п. Шутём, начнут останавливаться у новых посадочных платформ. Это касается поездов, курсирующих на направлении Пермь-2 – Кордон – Шаля: №№ 7175, 7176, 7275, 7276, 7177 и 7178.

Информирование пассажиров о переносе остановки пригородных поездов к новым платформам организовано на станциях и остановочных пунктах, а также в поездах по громкой связи.

С информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях, на сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

