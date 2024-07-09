За 6 месяцев 2024 года перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой выросли почти на 17%

09:28

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва за январь-июнь 2024 года было отправлено почти 200 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего двухэтажными поездами со станций Горьковской железной дороги было отправлено около 1 млн пассажиров за 6 месяцев 2024 года. Показатель остается на уровне аналогичного периода прошлого года.

На сегодняшний день на полигоне Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по 4 маршрутам:

Москва – Казань;

Москва – Ижевск;

Москва – Чебоксары;

Москва – Йошкар-Ола.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.