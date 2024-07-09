Делегация Забайкальской железной дороги приняла участие в торжествах, посвященных 50-летию БАМа

09:22

8 июля делегация Забайкальской железной дороги приняла участие в торжественных мероприятиях в городе Тында, посвященных празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали. В ее состав вошли ветераны «стройки века», железнодорожники, в разное время работавшие в подразделениях БАМа, волонтеры магистрали, журналисты региональных средств массовой информации.

Юбилейные торжества для представителей ЗабЖД начались сразу по прибытию на станцию Тында с тематической концертной программы. Затем железнодорожники из Забайкалья и Приамурья стали свидетелями исторического события – стыковки эстафетных поездов из Хабаровска и Иркутска, символизирующей укладку «золотого» звена Байкало-Амурской магистрали. Прибытие составов приветствовали руководители ОАО «РЖД», руководители органов государственной власти, а также Иван Варшавский, который в 1984 году вместе с Александром Бондарем произвел укладку «золотого» звена на разъезде Балбухта.

Также программа пребывания в столице БАМа включала в себя торжественный митинг на привокзальной площади, церемонию возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, сержанта железнодорожных войск Виктора Мирошниченко, осмотры и торжественные открытия новых объектов, праздник в городском парке культуры и отдыха, спортивные мероприятия на стадионе «БАМ», демонстрацию спецтехники.

Кульминационным событием стало шествие ветеранов БАМа.

Завершился день большим гала-концертом и фейерверком.

Отметим, что в Тынде в День строителя БАМа собрались более 2 тыс. гостей со всей России и бывших республик Советского Союза. Трехдневная программа 6-8 июля включала в себя более 40 тематических мероприятий различных форматов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.