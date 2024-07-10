Развитие Архангельского транспортного узла обсудили начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов и первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев

17:12

10 июля в Ярославле прошла рабочая встреча начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова и первого заместителя губернатора Архангельской области Алексея Алсуфьева. Региональные власти и железнодорожники обсудили сотрудничество в развитии транспортной системы Поморья в связи с перспективами увеличения грузопотока.

Северная железная дорога на территории региона уже реализует программу развития железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России, рассчитанную до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Для пропуска грузопотока железнодорожники реконструируют ряд станций и выполняют работу по усилению земляного полотна на участке Обозерская – Маленга. В Архангельской области проводится реконструкция крупной узловой станции Коноша и модернизация электрических тяговых подстанций.

Развитие железнодорожного транспорта в Архангельской области будет учитывать и перспективы перевозок по Северному морскому пути, в том числе рассматривается строительство железнодорожной ветки от одной из станций Архангельского железнодорожного узла до нового морского терминала, который планируется построить до 2035 года.

Взаимодействием с грузоотправителями для подтверждения наличия грузовой базы, необходимой для новых мощностей порта и железной дороги, будет заниматься специально созданная рабочая группа из представителей правительства Архангельской области, транспортно-логистических компаний и СЖД.

«Строительство нового морского терминала в порту Архангельска – масштабный проект, значимый не только для региона, но и в целом для российской транспортной отрасли. Для его реализации необходима высокая степень вовлеченности и комплексный подход со стороны всех заинтересованных участников», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

«Одно из ключевых положений Комплексного плана развития Архангельского транспортного узла до 2035 года – это строительство глубоководного порта Архангельска. Мы сейчас формируем соответствующий мастер-план, который будем защищать в конце этого месяца», – сказал первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.