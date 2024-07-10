Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительный пригородный поезд сообщением Светлогорск – Калининград назначается в ночь с 13 на 14 июля

2024-07-10 16:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с празднованием в Пионерском Дня города – Дня рыбака в ночь с 13 на 14 июля будет назначен дополнительный пригородный поезд сообщением Светлогорск ­– Калининград.

Электропоезд «Ласточка» № 6732 отправится со станции Светлогорск-2 в 23:58, со станции Пионерский Курорт – в 00:15 и прибудет на Южный вокзал Калининграда в 01:00. В пути следования предусмотрены все остановки.

Пригородный поезд № 6730 отправлением со станции Светлогорск-2 в 22:22 13 июля будет отменен.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

