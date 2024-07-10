Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-июне 2024 года выросла на 9,5%

2024-07-10 15:31
В январе-июне перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,5% и составила 312,6 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 332 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено:

  • промышленных товаров народного потребления – 61,9 тыс. ДФЭ (+45,8% к январю-июню 2023 года);
  • метизов – 50,3 тыс. ДФЭ (+31,3%);
  • автомобилей и комплектующих – 41,5 тыс. ДФЭ (+20,5%);
  • химикатов и соды – 32,2 тыс. ДФЭ (+11,8%);
  • цветных металлов – 13,4 тыс. ДФЭ (+5,1%);
  • сельскохозяйственных машин – 8,9 тыс. ДФЭ (+26,3%);
  • сборных грузов – 7,6 тыс. ДФЭ (+19,7%);
  • строительных грузов – 2,6 тыс. ДФЭ (+44,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
