Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-июне 2024 года выросла на 9,5%

В январе-июне перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,5% и составила 312,6 тыс. ДФЭ.
Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 332 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С начала года было перевезено:
- промышленных товаров народного потребления – 61,9 тыс. ДФЭ (+45,8% к январю-июню 2023 года);
- метизов – 50,3 тыс. ДФЭ (+31,3%);
- автомобилей и комплектующих – 41,5 тыс. ДФЭ (+20,5%);
- химикатов и соды – 32,2 тыс. ДФЭ (+11,8%);
- цветных металлов – 13,4 тыс. ДФЭ (+5,1%);
- сельскохозяйственных машин – 8,9 тыс. ДФЭ (+26,3%);
- сборных грузов – 7,6 тыс. ДФЭ (+19,7%);
- строительных грузов – 2,6 тыс. ДФЭ (+44,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.