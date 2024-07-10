Перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-июне 2024 года выросла на 9,5%

В январе-июне перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 9,5% и составила 312,6 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 332 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено: