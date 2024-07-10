Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в I полугодии текущего года выросли на 2,2%

13:55

В январе-июне 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 158 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 2,9 млн тонн различных грузов (+2,6%), в том числе:

химикатов и соды – 64,1 тыс. ДФЭ (+2,1% к январю-июню 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 17,9 тыс. (+14,2%);

лесных грузов – 17,8 тыс. (+29,5%);

бумаги – 12,7 тыс. (-18,9%);

зерна – 7,6 тыс. (рост – в 1,5 раза);

черных металлов – 6,8 тыс. (-30,8%);

цветных металлов – 6,3 тыс. (-7,9%);

химических и минеральных удобрений – 4,7 тыс. (-21,2%);

огнеупоров – 4,5 тыс. (+14,2%);

строительных грузов – 3,5 тыс. (+2%);

продовольственных товаров – 3 тыс. (-5%);

продуктов перемола – 2,4 тыс. (рост – в 11 раз);

метизов – 2,3 тыс. (-13,2%);

руды цветной и серного сырья – 735 (+0,3%).

За 6 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 215,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 127,4 тыс. ДФЭ (+1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.