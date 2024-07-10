Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в I полугодии текущего года выросли на 2,2%

2024-07-10 13:55
В январе-июне 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 158 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 2,9 млн тонн различных грузов (+2,6%), в том числе:

  • химикатов и соды – 64,1 тыс. ДФЭ (+2,1% к январю-июню 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 17,9 тыс. (+14,2%);
  • лесных грузов – 17,8 тыс. (+29,5%);
  • бумаги – 12,7 тыс. (-18,9%);
  • зерна – 7,6 тыс. (рост – в 1,5 раза);
  • черных металлов – 6,8 тыс. (-30,8%);
  • цветных металлов – 6,3 тыс. (-7,9%);
  • химических и минеральных удобрений – 4,7 тыс. (-21,2%);
  • огнеупоров – 4,5 тыс. (+14,2%);
  • строительных грузов – 3,5 тыс. (+2%);
  • продовольственных товаров – 3 тыс. (-5%);
  • продуктов перемола – 2,4 тыс. (рост – в 11 раз);
  • метизов – 2,3 тыс. (-13,2%);
  • руды цветной и серного сырья – 735 (+0,3%).

За 6 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 215,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 127,4 тыс. ДФЭ (+1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

