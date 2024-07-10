Горьковская магистраль обеспокоена ростом числа травмированных граждан на железнодорожном транспорте

13:05

Горьковская магистраль фиксирует рост случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, за январь-июнь 2024 года по собственной неосторожности получили травмы 53 человека. Это на 4 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

На ГЖД проходит профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях. Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.