Фотовыставку в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали открыли на железнодорожных вокзалах Астрахани и Волгограда

2024-07-10 12:34
В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на железнодорожных вокзалах Астрахани и Волгограда, а также в здании управления Приволжской железной дороги в Саратове организована фотовыставка «Наши люди на БАМе». В экспозицию вошли фотографии 16 сотрудников ПривЖД, в разное время трудившихся в Амурской и Иркутской областях. Рядом с каждой фотографией – информация о вкладе работника в развитие Байкало-Амурской магистрали и полученных наградах.

Посмотреть фотовыставку все желающие могут до 19 июля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

