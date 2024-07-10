Фотовыставку в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали открыли на железнодорожных вокзалах Астрахани и Волгограда

12:34

В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали на железнодорожных вокзалах Астрахани и Волгограда, а также в здании управления Приволжской железной дороги в Саратове организована фотовыставка «Наши люди на БАМе». В экспозицию вошли фотографии 16 сотрудников ПривЖД, в разное время трудившихся в Амурской и Иркутской областях. Рядом с каждой фотографией – информация о вкладе работника в развитие Байкало-Амурской магистрали и полученных наградах.

Посмотреть фотовыставку все желающие могут до 19 июля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.