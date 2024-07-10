В I полугодии 2024 года перевозки контейнеров со станций Приволжской магистрали выросли почти на 6%

В январе-июне 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 115,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 8,2% и составило 101,2 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +2,8%), в том числе: