В I полугодии 2024 года перевозки контейнеров со станций Приволжской магистрали выросли почти на 6%

В январе-июне 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 115,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 8,2% и составило 101,2 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +2,8%), в том числе:
- автомобилей и комплектующих – 30,3 тыс. ДФЭ (рост – в 2,2 раза к уровню января-июня 2023 года);
- химикатов и соды – 23,4 тыс. ДФЭ (+7,2%);
- промышленных товаров народного потребления – 12,5 тыс. ДФЭ (-27,3%);
- метизов – 11,2 тыс. ДФЭ (-34,4%);
- машин, станков и двигателей – 8,4 тыс. ДФЭ (+3,6%);
- продовольственных товаров – 3,5 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.