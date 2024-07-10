Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года перевозки контейнеров со станций Приволжской магистрали выросли почти на 6%

2024-07-10 12:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 115,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 8,2% и составило 101,2 тыс. ДФЭ (перевезено 1,1 млн тонн грузов, +2,8%), в том числе:

  • автомобилей и комплектующих – 30,3 тыс. ДФЭ (рост – в 2,2 раза к уровню января-июня 2023 года);
  • химикатов и соды – 23,4 тыс. ДФЭ (+7,2%);
  • промышленных товаров народного потребления – 12,5 тыс. ДФЭ (-27,3%);
  • метизов – 11,2 тыс. ДФЭ (-34,4%);
  • машин, станков и двигателей – 8,4 тыс. ДФЭ (+3,6%);
  • продовольственных товаров – 3,5 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
