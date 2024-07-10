Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге в июне 2024 года выросли на 2,5%

2024-07-10 12:12
В июне 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено около 1,1 млн пассажиров. Это на 2,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 744 тыс. (+1,3% к июню 2023 года), в дальнем следовании – 320,8 тыс. (+5,3%).

Пассажирооборот в июне 2024 года составил 504,5 млн пасс.-км, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 31,7 млн пасс.-км (+1,3%), в дальнем следовании – 472,8 млн пасс.-км (+3,6%).

За 6 месяцев 2024 года отправлено 5,3 млн пассажиров (+7,5% к январю-июню 2023 года), из них в пригородном сообщении – 3,8 млн (+6,5%), в дальнем следовании – 1,5 млн (+10,3%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 10,3% к уровню января-июня 2023 года и составил 1,7 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 161,5 млн пасс.-км (+4,3%), в дальнем следовании – 1,6 млрд пасс.-км (+10,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

