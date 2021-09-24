Дополнительные пригородные поезда Нижний Новгород – Моховые Горы будут курсировать с 24 по 30 сентября 2021 года

09:22

В связи с ограничением движения автомобильного транспорта по Борскому (Волжскому) мосту Горьковская железная дорога по заявке «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» назначает дополнительные пригородные поезда между железнодорожным вокзалом Нижний Новгород и станцией Моховые Горы (г. Бор).

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать с 24 по 30 сентября со всеми остановками по следующему расписанию:

пригородный поезд № 6204 будет отправляться от ст. Нижний Новгород-Московский в 08:50, прибытие на ст. Моховые Горы в 09:37;

пригородный поезд № 6211 будет отправляться от ст. Моховые Горы в 11:00, прибывать в Нижний Новгород в 11:39;

пригородный поезд № 6220 будет отправляться от ст.Нижний Новгород-Московский в 12:27, прибывать на ст. Моховые Горы в 13:07;

пригородный поезд № 6213 будет отправляться от ст. Моховые Горы в 13:15, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 13:54;

пригородный поезд № 6222 будет отправляться от ст. Нижний Новгород-Московский в 14:18, прибывать на ст Моховые Горы в 14:58;

пригородный поезд № 6215 будет отправляться от ст. Моховые Горы в 15:06, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 15:45;

пригородный поезд № 6208 будет отправляться от ст. Нижний Новгород-Московский в 20:35, прибывать на ст. Моховые Горы в 21:15;

пригородный поезд № 6223 будет отправляться от ст. Моховые Горы в 21:30, прибывать на ст. Нижний Новгород-Московский в 22:10.

Горьковская железная дорога просит пассажиров внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.