Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года скоростные «Ласточки», курсирующие на Северной железной дороге, перевезли более 700 тыс. пассажиров

2024-07-10 11:11
В I полугодии 2024 года скоростные «Ласточки», курсирующие на Северной железной дороге, перевезли более 700 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года скоростные «Ласточки» Кострома – Москва, Иваново – Москва и Иваново – Нижний Новгород перевезли 737,3 тыс. пассажиров.

Так, «Ласточки» Кострома – Москва перевезли более 221,1 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в I полугодии 2023 года. Между Ивановом и Москвой перевезено 428,6 тыс. пассажиров. По маршруту Иваново – Нижний Новгород и обратно «Ласточки» перевезли 87,6 тыс. пассажиров с начала курсирования в июне прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru