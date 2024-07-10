В I полугодии 2024 года скоростные «Ласточки», курсирующие на Северной железной дороге, перевезли более 700 тыс. пассажиров

В январе-июне 2024 года скоростные «Ласточки» Кострома – Москва, Иваново – Москва и Иваново – Нижний Новгород перевезли 737,3 тыс. пассажиров.

Так, «Ласточки» Кострома – Москва перевезли более 221,1 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в I полугодии 2023 года. Между Ивановом и Москвой перевезено 428,6 тыс. пассажиров. По маршруту Иваново – Нижний Новгород и обратно «Ласточки» перевезли 87,6 тыс. пассажиров с начала курсирования в июне прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.