С начала путеремонтной кампании на Горьковской железной дороге уложено более 72 км «бархатного» пути

09:26

Работники Горьковской железной дороги с начала кампании по ремонту пути 2024 года уложили 72,3 км бесстыкового, так называемого бархатного пути. Кроме того, произведена замена 48 стрелочных переводов.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту развернуты на перегонах Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич в Кировской области, Ветлужская – Шеманиха и Тоншаево – Пижма – в Нижегородской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол – во Владимирской области, Болгуры – Кварса, Яр – Кожиль, ст. Глазов – в Удмуртской республике, а также на ст. Шумерля – в Чувашской республике.

В рамках капитального ремонта произведены работы по замене рельсошпальной решетки, глубокой очистке балласта, сварке стыков на участках. Также была проведена укладка пути.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.