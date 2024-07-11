Объем погрузки зерна за январь-июнь 2024 года вырос на 5,5%

В первом полугодии по сети РЖД отправлено 15,9 млн тонн зерна, что на 5,5% превышает показатель прошлого года.

Наибольшие объемы погружены в Курской (1,5 млн тонн, + 16,6%), Саратовской (1,3 млн тонн, + 14,5%) и Волгоградской областях (1,1 млн тонн, +14,2%).

Экспортные перевозки зерна в период с января по июнь 2024 года составили 11,3 млн тонн (+7,8%). Через припортовые станции отправлено 7,4 млн тонн (+11,4%).

В направлении портов Юга перевезли 6,8 млн тонн (+4,7%), в адрес портов Дальнего Востока отправили 96 тыс. тонн (+29,4%), в направлении портов Северо-Запада — 475 тыс. тонн (рост в 10 раз).

Через погранпереходы отправлено почти 4 млн тонн зерна (+1,7%).