На летний сезон Свердловская железная дорога вводит дополнительную остановку на о. п. Якшина для пригородных поездов Егоршино – Тавда

16:21

По просьбам жителей Свердловской области на летний сезон СвЖД вводит дополнительную остановку пригородным поездам сообщением Егоршино – Тавда. С 15 июля по 13 октября 2024 года они будут останавливаться на о. п. Якшина (деревня Якшина Ирбитского района).

В связи с добавлением остановки с 15 июля по 13 октября незначительно изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршрутах:

№ 6671 Тавда – Егоршино: отправление в 05:05 по местному времени (по графику). Далее: Туринск-Уральский прибытие/отправление в 07:09-07:11 (раньше на 1 минуту), о. п. Шуфрук 07:33-07:34, о. п. Устиновка 07:47-07:48, Лопатково 07:52-07:53, о. п. Курмачи 08:06-08:07, Ирбит 08:23-08:25, о. п. Речкалова 08:46-08:47, Худяково 08:55-08:56, о. п. Молокова 09:03-09:04, о. п. Якшина 09:20-09:21, Талый Ключ 09:32-09:33, о. п. Писанец 09:45-09:46, прибытие на станцию Егоршино в 10:01 (по графику);

№ 6672 Егоршино – Тавда: отправление в 07:50 (раньше на 2 минуты). Далее: о. п. Писанец 08:05-08:06, Талый Ключ 08:17-08:19, о. п. Якшина 08:29-08:30, о. п. Молокова 08:46-08:47, Худяково 08:54-08:58, о. п. Речкалова 09:05-09:06, Ирбит 09:27-09:30, о. п. Курмачи 09:47-09:48, Лопатково 10:03-10:04, о. п. Устиновка 10:08-10:09, о. п. Шуфрук 10:23-10:24, Туринск-Уральский 10:44-10:47, прибытие на станцию Тавда в 12:48 (раньше на 2 минуты);

№ 6673 Тавда – Егоршино: отправление в 14:45 (по графику). Далее: Худяково 18:32-18:33, о. п. Молокова 18:40-18:41, о. п. Якшина 18:57-18:58, о. п. Писанец 19:23-19:24, прибытие на станцию Егоршино в 19:40 (по графику);

№ 6674 Егоршино – Тавда: отправление в 13:57 (по графику). Далее: Талый Ключ 14:28-14:29 (раньше на 1 минуту), о. п. Якшина 14:39-14:40, о. п. Молокова 14:55-14:56, Худяково 15:03-15:05, прибытие на станцию Тавда в 18:53 (по графику).

При поездке с о. п. Якшина, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.