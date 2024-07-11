Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты почти 2,5 млрд рублей

2024-07-11 13:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В I полугодии 2024 года Приволжская магистраль, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней почти 2,5 млрд рублей. В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 6 месяцев составили около 1,2 млрд рублей, в бюджеты Волгоградской области – более 878,2 млн рублей, Астраханской области – более 391,1 млн рублей.

Приволжская железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

