Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии текущего года «Переславский экспресс» перевез 13,8 тыс. пассажиров

2024-07-11 13:00
В I полугодии текущего года «Переславский экспресс» перевез 13,8 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года туристический поезд № 927/928 Москва – Переславль-Залесский («Переславский экспресс») перевез 13,8 тыс. пассажиров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала курсирования (октябрь 2020 года) поезд перевез 82,9 тыс. пассажиров.

Напомним: «Переславский экспресс» совершает рейсы только в выходные и праздничные дни. Из Москвы он отправляется в 07:45, из Переславля – в 18:35, следует с остановками на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. В пути в Переславль туристы находятся 2 часа 50 минут, в обратном направлении дорога занимает 3 часа 13 минут.

С начала декабря 2023 года перевозки осуществляются современным рельсовым автобусом РА-2 в трехвагонном исполнении. Салон поезда оборудован комфортными сиденьями, санитарным модулем, климатической установкой, экранами с полезной информацией для пассажиров. Предоставляется доступ к Wi-Fi и медиацентру с фильмами и музыкой. В первом вагоне оборудована буфетная зона.

Оформить проездные документы на «Переславский экспресс» можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru