В I полугодии текущего года «Переславский экспресс» перевез 13,8 тыс. пассажиров

В январе-июне 2024 года туристический поезд № 927/928 Москва – Переславль-Залесский («Переславский экспресс») перевез 13,8 тыс. пассажиров, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала курсирования (октябрь 2020 года) поезд перевез 82,9 тыс. пассажиров.

Напомним: «Переславский экспресс» совершает рейсы только в выходные и праздничные дни. Из Москвы он отправляется в 07:45, из Переславля – в 18:35, следует с остановками на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. В пути в Переславль туристы находятся 2 часа 50 минут, в обратном направлении дорога занимает 3 часа 13 минут.

С начала декабря 2023 года перевозки осуществляются современным рельсовым автобусом РА-2 в трехвагонном исполнении. Салон поезда оборудован комфортными сиденьями, санитарным модулем, климатической установкой, экранами с полезной информацией для пассажиров. Предоставляется доступ к Wi-Fi и медиацентру с фильмами и музыкой. В первом вагоне оборудована буфетная зона.

Оформить проездные документы на «Переславский экспресс» можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложения «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.