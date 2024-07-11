В I полугодии 2024 года межрегиональной электричкой Нижний Новгород – Казань воспользовались более 187 тыс. человек

11:33

Межрегиональный скоростной пригородный электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань за 6 месяцев 2024 года перевез свыше 187 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отметим, что в июне 2024 года по этому маршруту было отправлено 37,5 тыс. человек (+17% к июню 2023 года).

Между Нижним Новгородом и Казанью курсирует подвижной состав, который оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдением, телевизорами. Также оборудован безопасный детский уголок с манежем. Вагоны адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что межрегиональный скорый пригородный электропоезд курсирует ежедневно. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 05:10 и 16:08, прибывает в столицу Татарстана в 11:09 и 22:07 соответственно. Из Казани поезд отправляется в 05:21 и 15:50, прибывает в столицу Приволжья в 11:20 и 21:49. Время в пути составляет 5 часов 59 минут.

Пригородный электропоезд совершает в пути следования остановки на ст. Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», сайтах пригородных компании АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.