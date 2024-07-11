Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Забайкальской магистрали организовали информационный десант по профилактике травматизма на железной дороге в пригородных районах Читы

2024-07-11 11:15
Сотрудники Забайкальской магистрали организовали информационный десант по профилактике травматизма на железной дороге в пригородных районах Читы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 июля сотрудники Забайкальской железной дороги провели межведомственную профилактическую акцию в формате информационного десанта в пригородных районах Читы. Мероприятие было направленно на снижение травматизма в зоне движения поездов. Его организаторами выступили железнодорожники, представители Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте и администрации Ингодинского района Читы.

В детском оздоровительном лагере «Серебряный бор» в поселке Атамановка организаторы мероприятия провели финал экспресс-конкурса «Агитка безопасности». Ребята представили правила безопасного поведения на железной дороге в разных форматах – плакатов, рисунков, устных обращений и призывов-кричалок. Лучшие проекты железнодорожники отметили тематическими призами.

Большой интерес у детей вызвала беседа с машинистом тепловоза из Читинского локомотивного депо Романом Беломестновым. В качестве примера трагичных последствий нарушения правил безопасности железнодорожник привел недавний несчастный случай на станции Антипиха. 25 июня 17-летний подросток залез на цистерну и задел контактный провод, в результате чего получил смертельные травмы электротоком.

О том, как сохранить жизнь и избежать смертельного риска, сотрудники ЗабЖД и транспортной полиции поговорили с жителями микрорайона Антипиха во время рейда, который стал продолжением спецмероприятия. Организаторы распространили памятки и брелоки с напоминаниями о необходимости быть бдительными вблизи объектов транспортной инфраструктуры, напомнили местным жителям о безопасных вариантах пересечения железнодорожной линии.

ЗабЖД обращается с призывом не пренебрегать простыми правилами личной безопасности. Необходимо пользоваться только санкционированными местами прохода через железную дорогу. Нельзя подлезать под стоящие вагоны и залезать на них. Вблизи железной дороги надо обязательно снимать наушники и капюшоны. Взрослые не должны оставлять детей без присмотра в зоне движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru