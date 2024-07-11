Сотрудники Забайкальской магистрали организовали информационный десант по профилактике травматизма на железной дороге в пригородных районах Читы

11:15

11 июля сотрудники Забайкальской железной дороги провели межведомственную профилактическую акцию в формате информационного десанта в пригородных районах Читы. Мероприятие было направленно на снижение травматизма в зоне движения поездов. Его организаторами выступили железнодорожники, представители Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте и администрации Ингодинского района Читы.

В детском оздоровительном лагере «Серебряный бор» в поселке Атамановка организаторы мероприятия провели финал экспресс-конкурса «Агитка безопасности». Ребята представили правила безопасного поведения на железной дороге в разных форматах – плакатов, рисунков, устных обращений и призывов-кричалок. Лучшие проекты железнодорожники отметили тематическими призами.

Большой интерес у детей вызвала беседа с машинистом тепловоза из Читинского локомотивного депо Романом Беломестновым. В качестве примера трагичных последствий нарушения правил безопасности железнодорожник привел недавний несчастный случай на станции Антипиха. 25 июня 17-летний подросток залез на цистерну и задел контактный провод, в результате чего получил смертельные травмы электротоком.

О том, как сохранить жизнь и избежать смертельного риска, сотрудники ЗабЖД и транспортной полиции поговорили с жителями микрорайона Антипиха во время рейда, который стал продолжением спецмероприятия. Организаторы распространили памятки и брелоки с напоминаниями о необходимости быть бдительными вблизи объектов транспортной инфраструктуры, напомнили местным жителям о безопасных вариантах пересечения железнодорожной линии.

ЗабЖД обращается с призывом не пренебрегать простыми правилами личной безопасности. Необходимо пользоваться только санкционированными местами прохода через железную дорогу. Нельзя подлезать под стоящие вагоны и залезать на них. Вблизи железной дороги надо обязательно снимать наушники и капюшоны. Взрослые не должны оставлять детей без присмотра в зоне движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.