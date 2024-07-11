В I полугодии текущего года на Забайкальской железной дороге в контейнерах перевезено почти на 30% больше автомобилей

09:23

Объемы перевозок автомобилей и комплектующих в контейнерах на Забайкальской железной дороге продолжают показывать активный рост. Так, за 6 месяцев 2024 года было перевезено 16,3 тыс. ДФЭ (TEU) таких грузов, что на 29,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что по итогам 2023 года по ЗабЖД в контейнерах было перевезено 33 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих – практически в 3 раза больше, чем в 2022 году.

В целом, за 6 месяцев 2024 года на Забайкальской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 134,2 тыс. ДФЭ порожних и груженых контейнеров, что на 1,1% ниже показателя за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении перевезено 16,9 тыс. ДФЭ (-3,3%).

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-июне составили 120,4 тыс. ДФЭ, что на 3% ниже уровня прошлого года (перевезено более 1 млн тонн грузов)

Помимо автомобилей и комплектующих, основную номенклатуру грузов составили: