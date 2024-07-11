В январе-июне 2024 года налоговые отчисления и страховые взносы Забайкальской железной дороги выросли на 12%

09:16

Налоговые отчисления и страховые взносы Забайкальской железной дороги, а также филиалов ОАО «РЖД», обслуживающих полигон магистрали, за январь-июнь 2024 года составили более 14,7 млрд рублей (+12% к аналогичному периоду 2023 года).

В региональный бюджет Забайкальского края направлено 4,1 млрд рублей. В региональный бюджет Амурской области перечислено более 1 млрд рублей. Страховых взносов перечислено 9,6 млрд рублей (+33% к аналогичному периоду 2023 года).

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших плательщиков налогов в бюджеты субъектов Российской Федерации – Забайкальского края и Амурской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.