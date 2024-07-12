Почти 7,5 тысячи маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Юго-Восточной железной дороги в первом полугодии 2024 г.

16:22

За шесть месяцев 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги воспользовались 7 тыс. 491 пассажир с ограниченными возможностями. Это почти на 35% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Наиболее востребованной ситуационная помощь была на вокзалах станций Воронеж-1 (1303), Воронеж Южный (1173), Липецк (878), Белгород (853), Россошь (637), Лиски (628).

Пассажирам оказывалась помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), а также при посадке/высадке в поезд, погрузке и перемещении багажа. При необходимости им предоставлялись вспомогательные технические средства – вертикальные передвижные подъемные платформы для посадки в вагон поезда с низкой платформы, наклонные стационарные подъемники, специальные устройства для подъема по лестнице.

Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «РЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.